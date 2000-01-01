Лихачёва Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800

Сын: Лихачёв Евстрат Андреевич

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803

Сын: Лихачёв Наум Андреевич

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806

Сын: Лихачёв Климент Андреевич

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812

Сын: Лихачёв Арефий Андреевич

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович

452930 Dubnik, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Сын: Лихачёв Егор Андреевич

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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