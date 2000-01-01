Лихачёва Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800
Сын: Лихачёв Евстрат Андреевич
Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803
Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806
Сын: Лихачёв Климент Андреевич
Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812
Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович
452930 Dubnik, Republic of Bashkortostan Russia
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно