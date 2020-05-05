Куроедова (Делинская) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедова (Делинская) Маргарита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Половинкина Лидия

Рождение ребёнка
05.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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