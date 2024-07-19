Иванова (Ильина) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ильина) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1999

Сын: Иванов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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