Иванова (Ильина) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1999
Сын: Иванов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности