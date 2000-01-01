Самбарова Августа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самбарова Августа Алексеевна

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Место рождения

с.Нухунур Эхирит-Булагатского района Иркутской области

Дата рождения

02.02.1952

Дата смерти

06.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1923 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1952

Отец: не указан

Мать: Медведева Екатерина Алексеевна

с.Нухунур Эхирит-Булагатского района Иркутской области
Рождение ребёнка
26.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самбаров Абрам Борисович

с.Ултай Тулунский район, Иркутской области
Рождение ребёнка
04.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самбаров Абрам Борисович

Рождение ребёнка
13.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

гор.Усть-Кут
Рождение ребёнка
17.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

гор.Усть-Кут
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самбаров Абрам Борисович

Смерть
06.06.1991
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