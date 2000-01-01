Самбарова Августа Алексеевна
Место рожденияс.Нухунур Эхирит-Булагатского района Иркутской области
Дата рождения02.02.1952
Дата смерти06.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1952
Отец: не указан
с.Нухунур Эхирит-Булагатского района Иркутской области
Рождение ребёнка
26.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самбаров Абрам Борисович
с.Ултай Тулунский район, Иркутской области
Рождение ребёнка
04.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самбаров Абрам Борисович
Рождение ребёнка
13.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
гор.Усть-Кут
Рождение ребёнка
17.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
гор.Усть-Кут
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1991