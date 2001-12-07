Борунов Артем Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борунов Артем Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1991

Отец: не указан

Мать: Борунова Ольга Геннадьевна

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