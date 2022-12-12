Киселёва (Ермакова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Ермакова) Александра Федоровна

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Место рождения

Красноармейск, Красноармейск, Московская область

Дата рождения

?.05.1910

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1946

Сын: Киселёв Сергей Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Павлович

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фильченкова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюхина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Иван Павлович

Смерть
1999
Красноармейск, Красноармейск, Московская область
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