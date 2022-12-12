Киселёва (Ермакова) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения?.05.1910
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1946
Отец ребёнка: Киселёв Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фильченкова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюхина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999