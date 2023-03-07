Аверичев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти17.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
Около 1941
Наименование военкомата: Белозерский РВК, Вологодская обл., Белозерский р-н Воинское звание: рядовой
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 80 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Смерть
17.05.1991