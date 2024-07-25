Марфа Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ефрем Львович

Отец ребёнка: Лев Васильевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Львович

Отец ребёнка: Лев Васильевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья Львовна

Отец ребёнка: Лев Васильевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья Львовна

Отец ребёнка: Лев Васильевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Парасковья Львовна

Отец ребёнка: Лев Васильевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрена Львовна

Отец ребёнка: Лев Васильевич

Смерть
Неизвестно

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