Марфа Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ефрем Львович
Отец ребёнка: Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Львович
Отец ребёнка: Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья Львовна
Отец ребёнка: Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Львовна
Отец ребёнка: Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Парасковья Львовна
Отец ребёнка: Лев Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрена Львовна
Отец ребёнка: Лев Васильевич
Смерть
Неизвестно