Зызанов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Зызанов Степан Кузьмич
Мать: Зызанова Марфа Федоровна
Бракосочетание
Около 1867
Жена: Зызанова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Зызанов Николай Александрович
Мать ребёнка: Зызанова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Зызанов Александр Александрович
Мать ребёнка: Зызанова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Зызанов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Зызанова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно