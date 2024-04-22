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Зызанов Александр Степанович

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Зызанов Степан Кузьмич

Мать: Зызанова Марфа Федоровна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1867

Жена: Зызанова Анна Андреевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Зызанов Николай Александрович

Мать ребёнка: Зызанова Анна Андреевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Зызанов Александр Александрович

Мать ребёнка: Зызанова Анна Андреевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Зызанов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Зызанова Анна Андреевна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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