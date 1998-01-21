Ишков Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшков Евгений Иванович

Ишков Евгений Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1974

Отец: Ишков Иван Николаевич

Мать: Ишкова Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
21.01.1998

Дочь: Ишкова Алена Евгеньевна

Мать ребёнка: Ишкова Инна Георговна

Рождение ребёнка
02.06.2003

Дочь: Ишкова Лилия Евгеньевна

Мать ребёнка: Ишкова Инна Георговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова Инна Георговна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close