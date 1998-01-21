Ишков Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1974
Отец: Ишков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
21.01.1998
Дочь: Ишкова Алена Евгеньевна
Мать ребёнка: Ишкова Инна Георговна
Рождение ребёнка
02.06.2003
Дочь: Ишкова Лилия Евгеньевна
Мать ребёнка: Ишкова Инна Георговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишкова Инна Георговна