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Улбутов Павел Дмитриевич

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Место рождения

Неверкино Пензинская область

Дата рождения

31.07.1934

Дата смерти

21.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1934

Отец: Улбутов Дмитрий

Мать: не указана

Неверкино Пензинская область
Рождение ребёнка
01.03.1956

Дочь: Макарова Вера Павловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
09.11.1965

Сын: Рязанов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Рязанова Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улбутов Сергей Павлович

Мать ребёнка: ?

Смерть
21.03.2002
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Похороны
Неизвестно
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
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