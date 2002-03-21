Улбутов Павел Дмитриевич
Место рожденияНеверкино Пензинская область
Дата рождения31.07.1934
Дата смерти21.03.2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1934
Отец: Улбутов Дмитрий
Неверкино Пензинская область
Рождение ребёнка
01.03.1956
Дочь: Макарова Вера Павловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
09.11.1965
Мать ребёнка: Рязанова Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
21.03.2002
Похороны
Неизвестно