(Мурнин) Мария Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мурнина) Анастасия Лаврентьева
Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурнин Николай Лаврентиев
Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мурнина) Ольга Лаврентиева
Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев
Рождение ребёнка
29.06.1873
Дочь: Марфа Лаврентьева
Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: (Мурнина) Наталья Лаврентьева
Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Мурнин Владимир Лаврентиев
Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев