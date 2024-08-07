(Мурнин) Мария Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мурнин) Мария Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурнин Иоанн Лаврентьев

Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мурнина) Анастасия Лаврентьева

Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурнин Федор Лаврентьев

Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурнин Николай Лаврентиев

Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мурнина) Ольга Лаврентиева

Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев

Рождение ребёнка
29.06.1873

Дочь: Марфа Лаврентьева

Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: (Мурнина) Наталья Лаврентьева

Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Мурнин Владимир Лаврентиев

Отец ребёнка: Мурнин Лаврентий Тимофеев

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