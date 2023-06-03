Столярова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: Евреева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Столяров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Столяров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Столяров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Столяров Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно