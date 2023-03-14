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Сысоев Василий Терентьев

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Место рождения

п.Сысоевский

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Сысоев Терентий Петрович

Мать: Сысоева Агафия Семеновна

п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сысоев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Сысоева Фекла Хрисанфовна

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сысоев Максим Васильевич

Мать ребёнка: Сысоева Фекла Хрисанфовна

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сысоев Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Сысоева Фекла Хрисанфовна

п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Сысоева Фекла Хрисанфовна

д.Сысоевская (Сабанцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Фекла Хрисанфовна

Смерть
Неизвестно
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