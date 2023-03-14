Сысоев Василий Терентьев
Место рожденияп.Сысоевский
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Сысоев Терентий Петрович
Мать: Сысоева Агафия Семеновна
п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Сысоева Фекла Хрисанфовна
д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Сысоева Фекла Хрисанфовна
д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сысоев Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Сысоева Фекла Хрисанфовна
п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Сысоева Фекла Хрисанфовна
д.Сысоевская (Сабанцы)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно