Гребенев Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиМежду 1795 и 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Гребенев Никифор Филиппович
Мать ребёнка: Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна
Рождение ребёнка
08.02.1760
Сын: Гребенев Фёдор Филиппович
Мать ребёнка: Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна
Рождение ребёнка
20.10.1761
Мать ребёнка: Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Гребнева) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна
Бракосочетание
10.05.1767
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: (Гребнева) Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Гребенева (Одегова) Елена Панкратовна
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Гребенев Прохор Филиппович
Мать ребёнка: Гребенева (Одегова) Елена Панкратовна