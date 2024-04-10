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Гребенев Филипп Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Между 1795 и 1798

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Гребенев Василий Евсевьевич

Мать: Гребенева (Костылева) Ульяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Гребенев Никифор Филиппович

Мать ребёнка: Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна

Рождение ребёнка
08.02.1760

Сын: Гребенев Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна

Рождение ребёнка
20.10.1761

Сын: Гребенев Яков Филиппович

Мать ребёнка: Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Гребнева) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Гребенева (Новоселова) Екатерина Акинфеевна

Бракосочетание
10.05.1767

Жена: Гребенева (Одегова) Елена Панкратовна

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Гребнева) Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Гребенева (Одегова) Елена Панкратовна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Гребенев Прохор Филиппович

Мать ребёнка: Гребенева (Одегова) Елена Панкратовна

Смерть
Между 1795 и 1798

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