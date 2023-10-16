Акимов Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2013 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1974

Отец: Акимов Анатолий

Мать: Енина Елена Иосифовна

Рождение ребёнка
14.10.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Елена Станиславовна

Рождение ребёнка
15.07.2013

Дочь: Акимова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Акимова Елена Станиславовна

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