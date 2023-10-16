Акимов Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1974
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1974
Отец: Акимов Анатолий
Мать: Енина Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
14.10.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимова Елена Станиславовна
Рождение ребёнка
15.07.2013
Дочь: Акимова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Акимова Елена Станиславовна