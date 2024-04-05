Zyśk (Gałązka) Agnieszka 19.01.1802 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиZyśk (Gałązka) Agnieszka

Zyśk (Gałązka) Agnieszka

Место рождения

Dybki/Poręba akt łac.

Дата рождения

19.01.1802

Дата смерти

12.02.1871

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1766 г.р.

Муж

1798 г.р.

Дети

1821 г.р.
1823 г.р.
1825 г.р.
1826 г.р.
1829 г.р.
1832 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1802

Отец: Gałązka Wawrzyniec

Мать: Gałązka (Kulesza) Konstancja

Dybki/Poręba akt łac.
parafia Poręba-Kocęby
Бракосочетание
01.02.1818

Муж: Zyśk Jan

Dybki/Poręba akt 11/1818
Współmałżonek: Agnieszka Zysk (z d. Gałązka)
Рождение ребёнка
08.10.1821

Дочь: Orzech/Orzechowska (Zyśk) Teresa

Отец ребёнка: Zyśk Jan

Osuchowa/Poręba akt 38/1821
Рождение ребёнка
24.12.1823

Сын: Zyśk Adam

Отец ребёнка: Zyśk Jan

Osuchowa/Poręba akt 124/1823
Рождение ребёнка
08.03.1825

Дочь: Gocał (Zyśk) Franciszka

Отец ребёнка: Zyśk Jan

Osuchowa/Poręba akt 31/1825
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1825/31
Рождение ребёнка
16.12.1826

Дочь: Stankiewicz (Zyśk) Ewa

Отец ребёнка: Zyśk Jan

Osuchowa/Poręba akt 124/1826
Рождение ребёнка
27.06.1829

Сын: Zyśk Piotr

Отец ребёнка: Zyśk Jan

Osuchowa/Poręba akt 56/1829
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1829/56
Рождение ребёнка
18.06.1832

Сын: Zyśk Antoni

Отец ребёнка: Zyśk Jan

Białe Błoto/Poręba akt 48/1832
Рождение ребёнка
23.04.1834

Сын: Zyśk Wojciech

Отец ребёнка: Zyśk Jan

Osuchowa/Poręba akt 30/1834
Рождение ребёнка
13.08.1837

Сын: Zyśk Roch

Отец ребёнка: Zyśk Jan

Osuchowa/Poręba akt 84/1837
Рождение ребёнка
15.06.1841

Дочь: (Zyśk) Antonina

Отец ребёнка: Zyśk Jan

Osuchowa/Poręba akt 43/1841
Рождение ребёнка
18.09.1845

Сын: Zyśk Mateusz

Отец ребёнка: Zyśk Jan

Osuchowa/Poręba akt 107/1845
Смерть
12.02.1871
Osuchowa/Poręba akt 15/1871
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1871/15

Мы используем куки для улучшения работы сайта.