Брезгина (Утробина) Парасковья Сергеевна
Место рожденияКрутой Лог
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Крутой Лог
Рождение ребёнка
27.11.1921
Дочь: Брезгина Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Брезгин Данила Егорович
Рождение ребёнка
20.08.1937
Сын: Брезгин Федосей Данилович
Отец ребёнка: Брезгин Данила Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гилишева Ираида Даниловна
Отец ребёнка: Брезгин Данила Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брезгин Данила Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брезгин Данила Егорович
Смерть
Неизвестно