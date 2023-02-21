Брезгина (Утробина) Парасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брезгина (Утробина) Парасковья Сергеевна

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Место рождения

Крутой Лог

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутой Лог
Рождение ребёнка
27.11.1921

Дочь: Брезгина Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Брезгин Данила Егорович

Рождение ребёнка
20.08.1937

Сын: Брезгин Федосей Данилович

Отец ребёнка: Брезгин Данила Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брезгин Данила Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гилишева Ираида Даниловна

Отец ребёнка: Брезгин Данила Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брезгин Игорь Данилович

Отец ребёнка: Брезгин Данила Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брезгин Трофим Данилович

Отец ребёнка: Брезгин Данила Егорович

Смерть
Неизвестно
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