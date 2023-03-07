Алексей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Герасимович

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Место рождения

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1734

Дата смерти

До 1807

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Герасим Федорович

Мать: Евдокия Андреевна

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
07.02.1756 ст.

Жена: Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Теньково Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федоровна

Смерть
До 1807
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