Алексей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиДо 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Герасим Федорович
Мать: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
07.02.1756 ст.
Жена: Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
д. Теньково Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федоровна
Смерть
До 1807