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Назаренко Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

04.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1911

Сын: Назаренко Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Назаренко Терентий Гаврилович

Георгиевская, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Назаренко Федор Терентьевич

Отец ребёнка: Назаренко Терентий Гаврилович

Георгиевская, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.07.1919

Сын: Назаренко Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Назаренко Терентий Гаврилович

Георгиевская, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.11.1921

Дочь: Пестрова Евгения Терентьевна

Отец ребёнка: Назаренко Терентий Гаврилович

Георгиевская, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.06.1925

Дочь: Назаренко Зоя Терентьевна

Отец ребёнка: Назаренко Терентий Гаврилович

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.06.1925

Сын: Назаренко Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Назаренко Терентий Гаврилович

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Терентий Гаврилович

Смерть
04.01.1960
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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