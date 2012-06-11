Веселов Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения29.10.1942
Дата смерти11.06.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1942
Отец: Веселов Василий
Россия
Рождение ребёнка
10.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Веселова Людмила
Рождение ребёнка
27.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Веселова Людмила
Смерть
11.06.2012
Похороны
Неизвестно