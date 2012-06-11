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Веселов Александр

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Место рождения

Россия

Дата рождения

29.10.1942

Дата смерти

11.06.2012

Пол

Мужской

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1942

Отец: Веселов Василий

Мать: Веселова Ольга (Евгения по паспорту)

Россия
Рождение ребёнка
10.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веселова Людмила

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веселова Людмила

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
11.06.2012
Похороны
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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