Мехоношин Егор Арефиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехоношин Егор Арефиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мехоношин Арефий Феодоров

Мать: Мехоношина Христина Ильина

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Мехоношин Кирилл Егоров

Мать ребёнка: Мехоношина Марфа Антипина

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Февронья Егорова

Мать ребёнка: Мехоношина Марфа Антипина

Место жительства
1850 ст.
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мехоношина Марфа Антипина

Смерть
1847 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157