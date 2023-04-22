Мехоношин Егор Арефиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Мать ребёнка: Мехоношина Марфа Антипина
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Февронья Егорова
Мать ребёнка: Мехоношина Марфа Антипина
Место жительства
1850 ст.
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157