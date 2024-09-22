Толкачева (Родионова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионов Алексей Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толкачева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толкачева) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Толкачев Иван Кириллович
Смерть
Неизвестно
Талица, Талицкий, Свердловская область
Жила в Талице на улице Загородной с дочерью Любой.