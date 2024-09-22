Толкачева (Родионова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева (Родионова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионов Алексей Романович

Мать: не указана

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толкачева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толкачева) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Толкачев Иван Кириллович

Смерть
Неизвестно
Талица, Талицкий, Свердловская область
Жила в Талице на улице Загородной с дочерью Любой.

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