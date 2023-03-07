Суровцов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцов Николай Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.11.1887

Сын: Суровцов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Суровцова Надежда Николаевна

Тифлис
Бракосочетание
1887

Жена: Суровцова Надежда Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.

Дочь: Суровцова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Суровцова Надежда Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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