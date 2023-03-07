Суровцов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1887
Сын: Суровцов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Суровцова Надежда Николаевна
Тифлис
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.
Дочь: Суровцова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Суровцова Надежда Николаевна
Смерть
Неизвестно