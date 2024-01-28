(Медведская) Любовь
Место рожденияСССР
Дата рождения1928
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Медведский Федос
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Москалев) Галина
Отец ребёнка: Москалев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Москалева) Нина
Отец ребёнка: Москалев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москалев Михаил
Рождение ребёнка
24.06.1954
Смерть
2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно