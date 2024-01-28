(Медведская) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Медведская) Любовь

Место рождения

СССР

Дата рождения

1928

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Медведский Федос

Мать: Медведская (Морковская) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москалев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Москалев) Галина

Отец ребёнка: Москалев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москалев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Москалева) Нина

Отец ребёнка: Москалев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Михаил

Рождение ребёнка
24.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москалев Михаил

Смерть
2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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