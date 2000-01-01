Соколов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Соколова - Костина Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Соколова - Костина Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова - Костина Ирина Владимировна

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