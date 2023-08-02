Тимофеев Валентин Яковлевич
Место рожденияБелгородская обл., Сажновский р-н, с. Ольховатка
Дата рождения06.07.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1910
Отец: Тимофеев Яков
Мать: Тимофеева Прасковья
Белгородская обл., Сажновский р-н, с. Ольховатка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Виктор Валентинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно