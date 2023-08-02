Тимофеев Валентин Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Валентин Яковлевич

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Место рождения

Белгородская обл., Сажновский р-н, с. Ольховатка

Дата рождения

06.07.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1910

Отец: Тимофеев Яков

Мать: Тимофеева Прасковья

Белгородская обл., Сажновский р-н, с. Ольховатка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Виктор Валентинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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