Тараканов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараканов Николай Андреевич

Тараканов Николай Андреевич

Место рождения

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1881

Отец: Тараканов Андрей Иванович

Мать: Тараканова Наталья Ивановна

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Архив Ульян. Обл. МК г. Сенгилей Николаевская церк. 1881 ф.134о.14д.483
Бракосочетание
02.02.1901

Жена: Кузнецова Надежда Михайловна

Малая Каменка ф.32о.35д.587
Рождение ребёнка
07.01.1906

Дочь: Тараканова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Михайловна

Малая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.