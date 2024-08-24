Тараканов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1881
Архив Ульян. Обл. МК г. Сенгилей Николаевская церк. 1881 ф.134о.14д.483
Бракосочетание
02.02.1901
Малая Каменка ф.32о.35д.587
Рождение ребёнка
07.01.1906
Дочь: Тараканова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Надежда Михайловна
Малая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно