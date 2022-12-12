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Мельникова Анна Викторовна
Мельникова Анна Викторовна
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
01.12.1979
Пол
Женский
Отец
Мельников Виктор Яковлевич
1949 г.р.
Мать
Мельникова Антонина Ивановна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1979
Отец:
Мельников Виктор Яковлевич
Мать:
Мельникова Антонина Ивановна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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