Вяткин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова (Вяткина) Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1921

Сын: Вяткин Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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