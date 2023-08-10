Вяткин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирогова (Вяткина) Анна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1921
Сын: Вяткин Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно