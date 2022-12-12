Матикайнен Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Иосиф Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1770

Дата смерти

?.11.1826

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1770

Отец: Матикайнен Иван Андреевич

Мать: Матикайнен Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
15.01.1794

Сын: Матикайнен Иван Иосифович

Мать ребёнка: Матикайнен Софья Павловна

Рождение ребёнка
09.04.1795

Дочь: Ева Иосифовна

Мать ребёнка: Матикайнен Софья Павловна

Рождение ребёнка
05.04.1797

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Матикайнен Софья Павловна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.05.1799

Сын: Матикайнен Абрам Иосифович

Мать ребёнка: Матикайнен Софья Павловна

Рождение ребёнка
?.04.1800

Сын: Матикайнен Петр Иосифович

Мать ребёнка: Матикайнен Софья Павловна

Рождение ребёнка
03.08.1802

Дочь: Кристина Иосифовна

Мать ребёнка: Матикайнен Софья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен Софья Павловна

Смерть
?.11.1826
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