Матикайнен Иосиф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1770
Дата смерти?.11.1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1770
Рождение ребёнка
15.01.1794
Сын: Матикайнен Иван Иосифович
Мать ребёнка: Матикайнен Софья Павловна
Рождение ребёнка
09.04.1795
Дочь: Ева Иосифовна
Мать ребёнка: Матикайнен Софья Павловна
Рождение ребёнка
05.04.1797
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Матикайнен Софья Павловна
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.05.1799
Сын: Матикайнен Абрам Иосифович
Мать ребёнка: Матикайнен Софья Павловна
Рождение ребёнка
?.04.1800
Сын: Матикайнен Петр Иосифович
Мать ребёнка: Матикайнен Софья Павловна
Рождение ребёнка
03.08.1802
Дочь: Кристина Иосифовна
Мать ребёнка: Матикайнен Софья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1826