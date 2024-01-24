Головочесова (Плешакова) Аксинья Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головочесова (Плешакова) Аксинья Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1905

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1905

Отец: Плешаков Евграф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Головочесов Иван Федорович

Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1926

Дочь: Филимонова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1929

Сын: Головочесов Пётр Федорович

Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1931

Сын: Головочесов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1934

Сын: Головочесов Александр Федорович

Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1937

Дочь: Никерина Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1939

Сын: Головочесов Николай Федорович

Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович

Смерть
1979
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