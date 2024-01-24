Головочесова (Плешакова) Аксинья Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1905
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1905
Отец: Плешаков Евграф
Рождение ребёнка
1922
Сын: Головочесов Иван Федорович
Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1926
Дочь: Филимонова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1929
Сын: Головочесов Пётр Федорович
Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1931
Сын: Головочесов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1934
Сын: Головочесов Александр Федорович
Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1937
Дочь: Никерина Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1939
Сын: Головочесов Николай Федорович
Отец ребёнка: Головочесов Федор Иванович
Смерть
1979