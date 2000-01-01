Таначёв Самсон Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаначёв Самсон Лазаревич

Таначёв Самсон Лазаревич

avatar

Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1824 и 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1824 и 1825

Отец: Таначёв Лазарь Сисоевич

Мать: Таначёва Домна Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1848

Дочь: Лихачёва Пелагия Самсоновна

Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Сын: Таначёв Феопент Самсонович

Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
01.08.1865

Дочь: Евдокия Самсоновна

Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таначёв Анисим Самсонович

Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таначёв Фёдор Самсонович

Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таначёв Феодот Самсонович

Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Самсоновна

Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таначёв Тимофей Самсонович

Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таначёв Иоаким Самсонович

Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close