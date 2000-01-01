Таначёв Самсон Лазаревич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1824 и 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1824 и 1825
Отец: Таначёв Лазарь Сисоевич
Мать: Таначёва Домна Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1848
Дочь: Лихачёва Пелагия Самсоновна
Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Сын: Таначёв Феопент Самсонович
Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
01.08.1865
Дочь: Евдокия Самсоновна
Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таначёв Анисим Самсонович
Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таначёв Феодот Самсонович
Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Самсоновна
Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таначёв Тимофей Самсонович
Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таначёв Иоаким Самсонович
Мать ребёнка: Таначёва Параскева Трофимовна