Сюрюн Аида Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.2003
Дочь: Бахуле Айда-Сай Сайдашовна
Отец ребёнка: Бахуле Сайдаш Николаевич
Рождение ребёнка
19.04.2008
Отец ребёнка: Бахуле Сайдаш Николаевич
Рождение ребёнка
16.11.2011
Сын: Бахуле Намзырай Сайдашович
Отец ребёнка: Бахуле Сайдаш Николаевич