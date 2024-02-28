Сюрюн Аида Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюрюн Аида Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахуле Сайдаш Николаевич

Рождение ребёнка
17.06.2003

Дочь: Бахуле Айда-Сай Сайдашовна

Отец ребёнка: Бахуле Сайдаш Николаевич

Рождение ребёнка
19.04.2008

Сын: Бахуле Долаан Сайдашович

Отец ребёнка: Бахуле Сайдаш Николаевич

Рождение ребёнка
16.11.2011

Сын: Бахуле Намзырай Сайдашович

Отец ребёнка: Бахуле Сайдаш Николаевич

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