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Бугашева Ирина
Бугашева Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бугашев Владимир Николаевич
1947 г.р.
Мать
Бугашева (Рудных) Татьяна Александровна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Бугашев Владимир Николаевич
Мать:
Бугашева Татьяна Александровна
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