Масленников Осип Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленников Осип Андреевич

Масленников Осип Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масленникова Марфа Агафонова

д. Соснова Унинский район Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Осиповна

Мать ребёнка: Масленникова Марфа Агафонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масленников Федосья Осипова

Мать ребёнка: Масленникова Марфа Агафонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Василий Осипов

Мать ребёнка: Масленникова Марфа Агафонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Иван Осипов

Мать ребёнка: Масленникова Марфа Агафонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Марфа Агафонова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close