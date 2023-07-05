Никитина Агафья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1908
Сын: Никитин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1911
Сын: Никитин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Патрушево, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Урочище Афонята, бывшая деревня