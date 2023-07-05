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Никитина Агафья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1908

Сын: Никитин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1911

Сын: Никитин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Василий Иванович

Смерть
1943
Патрушево, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Урочище Афонята, бывшая деревня