Кисляков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Кислякова (Пробочкина) Ольга Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова ... Дмитриевна
Мать ребёнка: Кислякова (Пробочкина) Ольга Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно