Лысеев Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысеев Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1979

Отец: Плуговой Сергей Федорович

Мать: Лысеева Антонина Владимировна

Бракосочетание
16.09.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.2009

Дочь: Лысеева Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.06.2015

Сын: Лысеев Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.2019

Дочь: Лысеева Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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