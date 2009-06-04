Лысеев Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1979
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1979
Бракосочетание
16.09.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.2009
Дочь: Лысеева Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.2019
Дочь: Лысеева Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности