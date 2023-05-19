Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Филатов Дмитрий
Филатов Дмитрий
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Васильев Филат
1800 г.р.
Мать
Павлова (Павлова) Анна
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Васильев Филат
Мать:
Павлова Анна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь