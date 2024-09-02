Климова Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1869 ст.

Сын: (Климова) Александра Еворехьевна

Отец ребёнка: Климов Еворехий Сергеевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#104
Смерть
Неизвестно

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