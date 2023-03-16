Безгодов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1969

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1969

Отец: Безгодов Михаил Ефимович

Мать: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1993

Дочь: Безгодова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Филичкина Светлана Эммануиловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.03.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филичкина Светлана Эммануиловна

Пермь, Пермский, Пермский край
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