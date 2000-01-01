Гуселетова Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Аксинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Гуселетов Игнатий Абрамович

Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванович

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1877

Сын: Гуселетов Петр Абрамович

Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванович

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ефросинья Абрамовна

Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванович

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Харитинья Абрамовна

Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванович

д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гуселетов Александр Абрамович

Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванович

д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Абрам Иванович

Смерть
Неизвестно
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