Гуселетова Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Гуселетов Игнатий Абрамович
Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванович
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванович
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ефросинья Абрамовна
Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванович
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Харитинья Абрамовна
Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванович
д. Стрижево Тарского уезда
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гуселетов Александр Абрамович
Отец ребёнка: Гуселетов Абрам Иванович
д. Стрижево Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно