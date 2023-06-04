Семашков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1997
Дочь: Семашкова Ангелина Александровна
Мать ребёнка: Семашкова Наталья Вадимовна
Рождение ребёнка
24.07.2001
Сын: Семашков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Семашкова Наталья Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно