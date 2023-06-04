Семашков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семашков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1997

Дочь: Семашкова Ангелина Александровна

Мать ребёнка: Семашкова Наталья Вадимовна

Рождение ребёнка
24.07.2001

Сын: Семашков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Семашкова Наталья Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семашкова Наталья Вадимовна

Смерть
Неизвестно