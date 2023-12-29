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Малюков Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1908

Дата смерти

24.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1908

Отец: Малюков Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малюков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Малюкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малюкова Анна

Рождение ребёнка
17.04.1947

Сын: Малюков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Малюкова (Тужикова) Ирина Семеновна

Смерть
24.06.1970

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