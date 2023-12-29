Малюков Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1908
Дата смерти24.06.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1908
Отец: Малюков Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малюков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Малюкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малюкова Анна
Рождение ребёнка
17.04.1947
Сын: Малюков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Малюкова (Тужикова) Ирина Семеновна
Смерть
24.06.1970