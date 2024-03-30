Хист (Прядка) Ксения Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Прядка Тимофей Никитин
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Хист Марина Феодорова
Отец ребёнка: Хист Феодор Иаковлев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Хист Варвара Феодорова
Отец ребёнка: Хист Феодор Иаковлев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Хист Евфимия Феодоров
Отец ребёнка: Хист Феодор Иаковлев
Рождение ребёнка
30.10.1819
Сын: Хист Дамиан Феодоров
Отец ребёнка: Хист Феодор Иаковлев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Хист Мария Феодорова
Отец ребёнка: Хист Феодор Иаковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хист Феодор Иаковлев
Смерть
Неизвестно