Хист (Прядка) Ксения Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хист (Прядка) Ксения Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Прядка Тимофей Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Хист Марина Феодорова

Отец ребёнка: Хист Феодор Иаковлев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Хист Варвара Феодорова

Отец ребёнка: Хист Феодор Иаковлев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Хист Евфимия Феодоров

Отец ребёнка: Хист Феодор Иаковлев

Рождение ребёнка
30.10.1819

Сын: Хист Дамиан Феодоров

Отец ребёнка: Хист Феодор Иаковлев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Хист Мария Феодорова

Отец ребёнка: Хист Феодор Иаковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хист Феодор Иаковлев

Смерть
Неизвестно
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