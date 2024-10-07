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Демин Константин Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

После 21.11.1911

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 15.08.1883

Жена: Демина Феодосья Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.08.1883

Сын: Демин Максим Константинович

Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1885

Сын: Демин Никита Константинович

Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1886

Сын: Демин Михаил Константинович

Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1888

Дочь: (Демина) Пелагея Константиновна

Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1891

Сын: Демин Пётр Константинович

Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1892

Дочь: (Демина) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1894

Сын: Демин Иван Константинович

Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1897

Дочь: (Демина) Васса Константиновна

Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 21.11.1911

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