Демин Константин Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиПосле 21.11.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 15.08.1883
Рождение ребёнка
15.08.1883
Сын: Демин Максим Константинович
Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.06.1885
Сын: Демин Никита Константинович
Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.10.1886
Сын: Демин Михаил Константинович
Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.10.1888
Дочь: (Демина) Пелагея Константиновна
Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.06.1891
Сын: Демин Пётр Константинович
Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.06.1892
Дочь: (Демина) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.06.1894
Сын: Демин Иван Константинович
Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.08.1897
Дочь: (Демина) Васса Константиновна
Мать ребёнка: Демина Феодосья Фёдоровна
Смерть
После 21.11.1911