(Фахреева) Минхаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фахреева) Минхаят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамадеев Шакир

Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.

Сын: Мухаметшакиров Мухаметшафик

Отец ребёнка: Мухамадеев Шакир

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Шакирова) Зульжамал

Отец ребёнка: Мухамадеев Шакир

Рождение ребёнка
16.01.1916 ст.

Сын: Шакиров Адельша

Отец ребёнка: Мухамадеев Шакир

Рождение ребёнка
24.09.1918

Сын: Шакиров Мухаметрахим

Отец ребёнка: Мухамадеев Шакир

Смерть
Неизвестно

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