(Фахреева) Минхаят
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухамадеев Шакир
Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.
Сын: Мухаметшакиров Мухаметшафик
Отец ребёнка: Мухамадеев Шакир
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Шакирова) Зульжамал
Отец ребёнка: Мухамадеев Шакир
Рождение ребёнка
16.01.1916 ст.
Сын: Шакиров Адельша
Отец ребёнка: Мухамадеев Шакир
Рождение ребёнка
24.09.1918
Сын: Шакиров Мухаметрахим
Отец ребёнка: Мухамадеев Шакир
Смерть
Неизвестно