Клевцов Михаил Федорович
Место рожденияКурская обл., Солнцевский р-н, с. Лещ-Плота
Дата рождения19.10.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Клевцов Михаил Федорович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1919 Курская обл., Солнцевский р-н, с. Лещ-Плота. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
01.11.1947
Рождение ребёнка
21.11.1949
Рождение ребёнка
26.06.1953
Смерть
Неизвестно