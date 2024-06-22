(Попова) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1914

Дата смерти

10.12.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1914

Отец: Отец ?

Мать: (Мать) ?

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терещенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1949

Сын: Терещенко Николай Иванович

Отец ребёнка: Терещенко Иван Иванович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терещенко Иван Иванович

Смерть
10.12.1993

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