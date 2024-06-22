(Попова) Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1914
Дата смерти10.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терещенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1949
Сын: Терещенко Николай Иванович
Отец ребёнка: Терещенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терещенко Иван Иванович
Смерть
10.12.1993